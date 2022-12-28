В Ростовской области в следующем году может вырасти цена на крепкий алкоголь. Так, минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра увеличится с 261 рубля до 281 рубля.
Вместе с этим подорожает полулитровая бутылка коньяка — с 480 рублей до 517 рублей. Бренди станет дороже - 375 рублей вместо 348.
Информация поступила от Минфина. В стране минимальные цены на алкоголь устанавливают с 2009 года.
В Ростовской области перед новогодними праздниками органы правопорядка перешли на усиленный режим работы. Вместе с этим подготовили оперативные резервы, которые могут потребоваться, если обстановка осложнится.
Сколько именно сотрудников числятся в резерве, на данный момент не раскрывается. Известно, что в Новый год планируется выставить на дежурство 3,5 тысячи полицейских, росгвардейцев и дружинников.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил о рассмотрении вопроса открытия новых маршрутов общественного транспорта в 2023 году. Они должны появиться в микрорайоне Левенцовский, ЖК «Вересаево» и «Скай Парк».
Вместе с этим предусмотрят и новые остановочные комплексы. Градоначальник, рассказывая о дальнейших планах, уточнил, что в городе продолжат создавать выделенные полосы.
Они могут появиться на участке от Комсомольской до Сарьяна.