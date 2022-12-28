Телеведущий Дмитрий Дибров поделился, что в молодости, когда еще жил в родном Ростове, был влюблен в актрису Ларису Гузееву. Он надеялся, что когда-нибудь прославленная красавица обратит на него внимание и позовет в ЗАГС. «У меня паспорт всегда наготове был», — приводит слова ростовчанина «Телепрограмма».
Однако романтические отношения между звездами так никогда и не завязались.
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о «темных пятнах» в памяти после инсульта. Он отметил, что так до конца и не оправился после приступа.