Телеведущий Дмитрий Дибров поделился, что в молодости, когда еще жил в родном Ростове, был влюблен в актрису Ларису Гузееву. Он надеялся, что когда-нибудь прославленная красавица обратит на него внимание и позовет в ЗАГС. «У меня паспорт всегда наготове был», — приводит слова ростовчанина «Телепрограмма».