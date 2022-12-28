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Ростовчанин Дмитрий Дибров признался, что мечтал жениться на Гузеевой

Сегодня, 07:23
Фото: Антон Носик/CC BY SA 3.0 / kremlin.ru/wikimedia.org
Ростовчанин Дмитрий Дибров признался, что мечтал стать мужем Ларисы Гузеевой
Уроженец Ростова-на-Дону, телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что ждал приглашения в ЗАГС от актрисы Ларисы Гузеевой, сообщают СМИ.

Телеведущий Дмитрий Дибров поделился, что в молодости, когда еще жил в родном Ростове, был влюблен в актрису Ларису Гузееву. Он надеялся, что когда-нибудь прославленная красавица обратит на него внимание и позовет в ЗАГС. «У меня паспорт всегда наготове был», — приводит слова ростовчанина «Телепрограмма».

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Однако романтические отношения между звездами так никогда и не завязались.

Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о «темных пятнах» в памяти после инсульта. Он отметил, что так до конца и не оправился после приступа.

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