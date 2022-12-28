В 2022 году в Россию из заключения в американской тюрьме вернулся ростовский летчик Константин Ярошенко. Его обменяли на гражданина США, осужденного в России. Захвачен американскими спецслужбами Ярошенко был в 2012 году в Либерии. Оттуда он был вывезен в США, где его обвинили в транспортировке наркотиков. Это был первый случай захвата россиянина американскими спецслужбами на территории третьей страны с последующей отправкой в Штаты.
После возвращения на родину Ярошенко решил написать книгу. Это будет его автобиография с описанием похищения из Либерии и незаконной отправкой в США. Книгу он пишет с редакторами одного из издательств. Ярошенко признался на пресс-конференции «Дон 24», что за 12 лет вынужденного пребывания в США русский язык «немного подзабыл».
Отмечается, что публикация книги намечена на сентябрь 2023 года.
Ранее стало известно, что ростовского летчика Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США.