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Ростовский летчик Ярошенко решил написать книгу о своем похищении

Сегодня, 08:36
Фото: Etan J. Tal/CC BY SA / wikimedia.org
Ростовский летчик Ярошенко решил написать книгу о своем похищении
Освобожденный летчик Константин Ярошенко решил с помощью книги рассказать историю своего похищения спецслужбами США, об этом он рассказал во время своей пресс-конференции.

В 2022 году в Россию из заключения в американской тюрьме вернулся ростовский летчик Константин Ярошенко. Его обменяли на гражданина США, осужденного в России. Захвачен американскими спецслужбами Ярошенко был в 2012 году в Либерии. Оттуда он был вывезен в США, где его обвинили в транспортировке наркотиков. Это был первый случай захвата россиянина американскими спецслужбами на территории третьей страны с последующей отправкой в Штаты.

После возвращения на родину Ярошенко решил написать книгу. Это будет его автобиография с описанием похищения из Либерии и незаконной отправкой в США. Книгу он пишет с редакторами одного из издательств. Ярошенко признался на пресс-конференции «Дон 24», что за 12 лет вынужденного пребывания в США русский язык «немного подзабыл».

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Отмечается, что публикация книги намечена на сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно, что ростовского летчика Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США.

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