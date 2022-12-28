В 2022 году в Россию из заключения в американской тюрьме вернулся ростовский летчик Константин Ярошенко. Его обменяли на гражданина США, осужденного в России. Захвачен американскими спецслужбами Ярошенко был в 2012 году в Либерии. Оттуда он был вывезен в США, где его обвинили в транспортировке наркотиков. Это был первый случай захвата россиянина американскими спецслужбами на территории третьей страны с последующей отправкой в Штаты.