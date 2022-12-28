rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовского летчика Ярошенко и Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
Граждане РФ Константин Ярошенко и Виктор Бут, по информации СМИ, были похищены одной группировкой спецслужб в США.

Об этом Ярошенко рассказал изданию Dоn24. По его словам, группировка, которая похитила Бута, причастна и к его похищению. 

Напомним, что Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, после чего доставили в США. Его приговорили к 20 годам колонии по обвинению в распространении наркотиков. 

Ростовский летчик Ярошенко стал первым зампредом комиссии в общественной палате РФ
Узнать подробнее

В апреле 2022 года заключенного обменяли и вернули домой. Теперь он стал первым зампредом комиссии в общественной палате РФ. 

Ярошенко заявлял о готовности разоблачить преступления Запада в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

 

Читайте также:
Ростовский летчик Ярошенко стал первым зампредом комиссии в общественной палате РФПутин включил ростовского летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Пенсионерка в Ростове переписала квартиру на чужих людей и умерла странной смертью
Сегодня, 06:03
Ритуальщики заявили, что найдут ростовчанам места на кладбище
Сегодня, 04:19
Водитель автобуса в Ростове-на-Дону попросил переступать спящего на полу мужчину
Вчера, 17:22
Жителя в Ростовской области будут лечить за нападение с ножом на полицейского
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
Сегодня, 05:49