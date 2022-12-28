Об этом Ярошенко рассказал изданию Dоn24. По его словам, группировка, которая похитила Бута, причастна и к его похищению.
Напомним, что Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, после чего доставили в США. Его приговорили к 20 годам колонии по обвинению в распространении наркотиков.
В апреле 2022 года заключенного обменяли и вернули домой. Теперь он стал первым зампредом комиссии в общественной палате РФ.
Ярошенко заявлял о готовности разоблачить преступления Запада в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.