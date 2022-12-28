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Склад Wildberries построят в Ростовской области за 13,5 млрд рублей

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI
В Ростовской области появится новый логистический центр компании Wildberries, в который вложат 13,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время рабочей поездки в Москву глава региона встретился с гендиректором компании Татьяной Бакальчук. Они договорили о строительстве логистического центра.

Площадь комплекса составит 183 тысячи квадратных метров. Для местных жителей появятся девять тысяч рабочих мест. 

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"Сопровождение инвестпроекта поручено Региональной корпорации развития", - уточнил губернатор. Сроки строительства не раскрываются. 

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова.

 

 

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