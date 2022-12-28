Во время рабочей поездки в Москву глава региона встретился с гендиректором компании Татьяной Бакальчук. Они договорили о строительстве логистического центра.
Площадь комплекса составит 183 тысячи квадратных метров. Для местных жителей появятся девять тысяч рабочих мест.
"Сопровождение инвестпроекта поручено Региональной корпорации развития", - уточнил губернатор. Сроки строительства не раскрываются.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова.