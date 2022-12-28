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Список оснований для помощи детям расширят

Сегодня, 16:41
Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подвел итоги года и рассказал о планах расширить список заболеваний, с которыми будет работать фонд.

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», сейчас список заболеваний, с которыми работает «Круг добра», уже увеличился на 15 позиций – до 59 пунктов. В него входят заболевания, требующие приобретения дорогих лекарств и медицинских изделий.

Сам Ткаченко отметил, что с появлением фонда стало меньше сборов на лекарства в СМИ, что говорит об эффективной работе фонда по закрытию потребностей маленьких пациентов в дорогих лекарствах. Напомним: раньше обеспечивать больных редкими лекарствами было обязанностью регионов, но не все регионы справлялись с возложенной на них задачей. Сегодня же фонд за два года обеспечил лекарствами пять тысяч детей и не собирается останавливаться на достигнутом.

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