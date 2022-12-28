Список оснований для помощи детям расширят

Сам Ткаченко отметил, что с появлением фонда стало меньше сборов на лекарства в СМИ, что говорит об эффективной работе фонда по закрытию потребностей маленьких пациентов в дорогих лекарствах. Напомним: раньше обеспечивать больных редкими лекарствами было обязанностью регионов, но не все регионы справлялись с возложенной на них задачей. Сегодня же фонд за два года обеспечил лекарствами пять тысяч детей и не собирается останавливаться на достигнутом.