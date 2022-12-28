Во всех регионах России установлена минимальная цена на крепкий алкоголь. Бутылка водки объемом 0,5 литра в магазинах Ростовской области вырастет с 261 рубля до 281 рубля. Также значительно подорожает полулитровая бутылка коньяка — с 480 рублей до 517 рублей. Бренди с нового года будет стоит 375 рублей вместо 348.