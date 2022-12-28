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Цена на водку в Ростовской области повысится на 20 рублей за пол-литра

Сегодня, 09:25
Фото: Павел_Никитин/CC BY SA/wikimedia.org
Цена на водку в Ростовской области повысится на 20 рублей за пол-литра
Подорожание водки ожидается в Ростовской области в 2023 году, сообщает Минфин.

Во всех регионах России установлена минимальная цена на крепкий алкоголь. Бутылка водки объемом 0,5 литра в магазинах Ростовской области вырастет с 261 рубля до 281 рубля. Также значительно подорожает полулитровая бутылка коньяка — с 480 рублей до 517 рублей. Бренди с нового года будет стоит 375 рублей вместо 348.

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Напомним, минимальные цены на алкогольные напитки в России устанавливаются с 2009 года в рамках борьбы с нелегальным производством алкоголя.

Ранее RostovGazeta выяснила, что в Ростовской области в 2022 году дороже стали обходиться салаты оливье и селедка под шубой.

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#Алина Заярная#Экономика#Цены#Ростовская область#Цены на продукты
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