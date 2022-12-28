Ученые выявили, какие штаммы COVID-19 вызвали новую волну заболеваемости в КНР

Как сообщает INFOX.RU со ссылкой на Bloomberg, информации о том, что причиной новой вспышки пандемии в Китае стали неизвестные мутации коронавируса нет. Анализ данных, которые были представлены соответствующими ведомствами Китая показал, что причиной новой волны заболеваемости стали субварианты BF.7 и BA.5.2 уже изученного штамма “омикрон”.
Такие же варианты вируса уже были зафиксированы в ряде стран, в том числе в США и России. По мнению ученых, пик заболеваемости в отдельных китайских городах придется на начало 2023 года, а в некоторых других (в частности Пекине) - он уже пройден. Но высокая способность к распространению омикрон-штамма, а также региональные особенности Республики повлияют на то, что разные части страны будут проходить волны заболеваемости в разные периоды времени.
Ученые считают, что волна заболевания коронавирусом в КНР схлынет примерно через 2 месяца.
По мнению специалистов на то, чтобы волна COVID-19 в стране схлынула, потребуется порядка двух месяцев.
На данный момент число заболевших в Китае измеряется сотнями миллионов. По данным, только за минувшие сутки зафиксировано 37 миллионов случаев инфицирования. За первые 3 недели этого месяца число заболевших составляло 248 миллионов человек. Несмотря на то, что в стране наблюдается высокий уровень заболеваемости, информации о смертельных случаях за последнюю неделю, не поступало.