Ученые выявили, какие штаммы COVID-19 вызвали новую волну заболеваемости в КНР

Такие же варианты вируса уже были зафиксированы в ряде стран, в том числе в США и России. По мнению ученых, пик заболеваемости в отдельных китайских городах придется на начало 2023 года, а в некоторых других (в частности Пекине) - он уже пройден. Но высокая способность к распространению омикрон-штамма, а также региональные особенности Республики повлияют на то, что разные части страны будут проходить волны заболеваемости в разные периоды времени.