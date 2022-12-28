rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Урбанист Артемий Зайцев рассказал, где возле Ростова могут построить новые кладбища

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Урбанист рассказал, где возле Ростова могут построить новые кладбища
Новое место для кладбища надо искать там, где нет грунтовых вод и не может быть оползней. Однако хорошие ровные и сухие места в Ростове уже запланированы под застройку, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Новое Ростовское кладбище в Мясниковском районе за три года заполнено уже на 70%. Однако, по словам эксперта, это не значит, что ростовчане стали больше умирать. Новое кладбище оказалось маленьким — всего 40 гектаров. Плюс часть кладбища занимает зона отведения под линии электропередач.

Северное кладбище в Ростове, наоборот, самое большое в Европе. Оно занимает площадь свыше 400 гектаров. По словам эксперта, из-за его гигантских размеров, жителям развивающегося района на Северном всю жизнь придется ездить в объезд. А построить прямую дорогу запрещает закон о погребениях.

Урбанист Зайцев предложил проложить дорогу в Ростове через Северное кладбище
Узнать подробнее

«В этом же законе о погребениях сказано, что теперь новые кладбища не могут быть более 40 гектаров. Санитарные требования очень строгие. Поэтому, вероятнее всего, новый участок в 40 гектаров будет найден где-нибудь за городом. А наряду со второй очередью нового кладбища, я бы сразу планировал и третью и четвертую», — отмечает Артемий Зайцев.

Собеседник добавляет, что в мире есть примеры экономного использования земли.

«Во-первых, можно разрешать ходить через кладбища, как по парку. Некоторые старинные кладбища превращаются в туристические достопримечательности. Наиболее известное такое кладбище на острове Сан-Микеле в Венеции, — делится мнением урбанист. — Во-вторых, в некоторых странах места платные, с ежегодной оплатой. Так становится выгоднее похоронить где-нибудь подальше или кремировать родственника».

Ранее RostovGazeta выясняла, как на кладбище под Ростовом пропадают могилы усопших.

Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчанка рассказала, как на Северном кладбище издеваются над могиламиС апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвоеГорожане обвинили администрацию города Шахты в свалке цинковых гробов на кладбище
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Строительство
Подпишитесь
Пенсионерка в Ростове переписала квартиру на чужих людей и умерла странной смертью
Сегодня, 06:03
Ростовского летчика Ярошенко и Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США
Сегодня, 05:09
Ритуальщики заявили, что найдут ростовчанам места на кладбище
Сегодня, 04:19
Водитель автобуса в Ростове-на-Дону попросил переступать спящего на полу мужчину
Вчера, 17:22
Жителя в Ростовской области будут лечить за нападение с ножом на полицейского
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
Сегодня, 05:49