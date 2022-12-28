Новое Ростовское кладбище в Мясниковском районе за три года заполнено уже на 70%. Однако, по словам эксперта, это не значит, что ростовчане стали больше умирать. Новое кладбище оказалось маленьким — всего 40 гектаров. Плюс часть кладбища занимает зона отведения под линии электропередач.
Северное кладбище в Ростове, наоборот, самое большое в Европе. Оно занимает площадь свыше 400 гектаров. По словам эксперта, из-за его гигантских размеров, жителям развивающегося района на Северном всю жизнь придется ездить в объезд. А построить прямую дорогу запрещает закон о погребениях.
«В этом же законе о погребениях сказано, что теперь новые кладбища не могут быть более 40 гектаров. Санитарные требования очень строгие. Поэтому, вероятнее всего, новый участок в 40 гектаров будет найден где-нибудь за городом. А наряду со второй очередью нового кладбища, я бы сразу планировал и третью и четвертую», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник добавляет, что в мире есть примеры экономного использования земли.
«Во-первых, можно разрешать ходить через кладбища, как по парку. Некоторые старинные кладбища превращаются в туристические достопримечательности. Наиболее известное такое кладбище на острове Сан-Микеле в Венеции, — делится мнением урбанист. — Во-вторых, в некоторых странах места платные, с ежегодной оплатой. Так становится выгоднее похоронить где-нибудь подальше или кремировать родственника».
Ранее RostovGazeta выясняла, как на кладбище под Ростовом пропадают могилы усопших.