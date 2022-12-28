«В этом же законе о погребениях сказано, что теперь новые кладбища не могут быть более 40 гектаров. Санитарные требования очень строгие. Поэтому, вероятнее всего, новый участок в 40 гектаров будет найден где-нибудь за городом. А наряду со второй очередью нового кладбища, я бы сразу планировал и третью и четвертую», — отмечает Артемий Зайцев.