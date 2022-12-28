Для решения существующих задач, по информации Минприроды, в 2022 году были расчищены 33 километра реки Глубокая в Каменском районе и 4,6 километра реки Ольховая в Кашарском районе. Завершен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений в Боковском и Кашарском районах.