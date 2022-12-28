Напомним, что экологи Ростова обеспокоены обмелением водоемов Ростовской области. Тем более сегодня, когда, по их словам, началось строительство водовода для обеспечения необходимым ресурсом жителей ДНР.
Эксперты полагают, что дополнительные объемы расхода воды с обмелевшего Дона могут обернуться серьезными последствиями для Ростовской области. По их мнению, проблему с нехваткой воды надо решать комплексно, начиная с оздоровления бассейна реки Дон.
В региональном Минприроды заверили, что знают о существующей проблеме.
«В бассейне реки Дон длительное время годовой сток наблюдается ниже нормы. В результате Цимлянское водохранилище не наполняется до необходимых отметок. Дефицит водных ресурсов значительно затрудняет работу водохозяйственного комплекса Ростовской области», - подчеркнули в министерстве.
Для решения существующих задач, по информации Минприроды, в 2022 году были расчищены 33 километра реки Глубокая в Каменском районе и 4,6 километра реки Ольховая в Кашарском районе. Завершен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений в Боковском и Кашарском районах.
В 2023 году планируется капитальный ремонт на гидротехнических сооружениях в Советском и Тацинском районах. Инвентаризация водных объектов, реслоперегораживающих и гидротехнических сооружений будет продолжена.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем для Ростовской области чревато обмеление реки Дон.