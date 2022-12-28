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В Новочеркасске водитель протаранил новогодний стенд утром 28 декабря

Сегодня, 13:11
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске водитель протаранил новогодний стенд утром 28 декабря
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля врезался в информационный стенд, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на проспекте Баклановский в 08.00 мск. Водитель Nissan Qashqai потерял контроль над управлением.

Из-за этого автомобиль врезался в информационный стенд. Он расположен на площади Юбилейной. 

На Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря
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Оказалось, что это была новогодняя конструкция. В аварии никто не пострадал, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства. 

Ранее на Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрывали движение 27 декабря. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке

До этого 19-летняя автоледи погибла в жутком ДТП в Ростовской области

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