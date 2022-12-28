Происшествие случилось на проспекте Баклановский в 08.00 мск. Водитель Nissan Qashqai потерял контроль над управлением.
Из-за этого автомобиль врезался в информационный стенд. Он расположен на площади Юбилейной.
Оказалось, что это была новогодняя конструкция. В аварии никто не пострадал, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.
Ранее на Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрывали движение 27 декабря. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке.
До этого 19-летняя автоледи погибла в жутком ДТП в Ростовской области