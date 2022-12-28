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В Ростове-на-Дону распространяют фейки о помощи военным из несуществующего центра

Сегодня, 18:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону распространяют информацию о сборе вещей для раненых бойцов в центры, которых не существует, говорится в Telegram-канале «Война с фейками. Ростов».

В Интернете распространяют сообщения, что якобы нужны вещи для раненых военнослужащих. Говорится, что пациенты поступают в некий распределительный центр, а после — в госпитали.

На самом деле никаких распределительных центров для раненых бойцов не существует. Их направляют в Военно-клинический госпиталь Минобороны.

Каждую неделю почти 70% жителей Ростовской области сталкиваются с фейками
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«По указанному номеру ответила девушка-волонтер и заявила, что никакого отношения к объявлению не имеет. Провокаторы просто используют ее номер», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что каждую неделю почти 70% жителей Ростовской области сталкиваются с фейками.

 

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