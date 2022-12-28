В Интернете распространяют сообщения, что якобы нужны вещи для раненых военнослужащих. Говорится, что пациенты поступают в некий распределительный центр, а после — в госпитали.
На самом деле никаких распределительных центров для раненых бойцов не существует. Их направляют в Военно-клинический госпиталь Минобороны.
«По указанному номеру ответила девушка-волонтер и заявила, что никакого отношения к объявлению не имеет. Провокаторы просто используют ее номер», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что каждую неделю почти 70% жителей Ростовской области сталкиваются с фейками.