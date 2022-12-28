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В Ростове-на-Дону с 29 декабря снова отключат холодную воду в районе Ленина

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в четверг, 29 декабря, пройдут отключения воды из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 08.00 29 числа до 04.00 30 декабря. Это коснется несколько улиц, в том числе Ленина, Шеболдаева, Герасименко, переулка Ашхабадский, Погодина.

Также воды не будет на проспекте Ленина. В это время пройдут работы по строительству водопроводной линии. 

Ранее ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке

До этого глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечения жителей в Таганроге качественной водой. 

#Илья Протвинов#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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