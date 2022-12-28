Ограничения будут действовать с 08.00 29 числа до 04.00 30 декабря. Это коснется несколько улиц, в том числе Ленина, Шеболдаева, Герасименко, переулка Ашхабадский, Погодина.
Также воды не будет на проспекте Ленина. В это время пройдут работы по строительству водопроводной линии.
Ранее ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечения жителей в Таганроге качественной водой.