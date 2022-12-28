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В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд признал законным постановления властей региона об утверждении проектов планировки и межевания территории, где пройдет Западная хорда.

Напомним, что проекты были утверждены в июне, они необходимо для строительства дороги. Предполагается снос 40 зданий и вырубка части Кумженской рощи.

В результате несколько жителей Железнодорожного района не согласились с этим. Они подали коллективный иск в суд. 

Ростовчане из Железнодорожного района выступили против строительства Западной хорды
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По информации Bloknоt-Rostov, сейчас суд отказал в удовлетворении требований горожан. Теперь это решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции. 

Ранее стало известно, что на Дону Минтранспорта возобновило поиски подрядчиков для строительства Западной хорды.

 

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