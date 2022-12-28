Напомним, что проекты были утверждены в июне, они необходимо для строительства дороги. Предполагается снос 40 зданий и вырубка части Кумженской рощи.
В результате несколько жителей Железнодорожного района не согласились с этим. Они подали коллективный иск в суд.
По информации Bloknоt-Rostov, сейчас суд отказал в удовлетворении требований горожан. Теперь это решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции.
Ранее стало известно, что на Дону Минтранспорта возобновило поиски подрядчиков для строительства Западной хорды.