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В Ростове-на-Дону закупят 20 электробусов до 2025 года

Сегодня, 09:35
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону закупят 20 электробусов до 2025 года
Администрация Ростова-на-Дону готова в следующие два года участвовать в закупке 20 электробусов, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В 2023 году хотят приобрести 15 электробусов, в 2024 — 5 единиц транспорта. Кроме того, возведут шесть зарядочных комплексов.

Вместе с этим в следующем году перевозчики будут обновлять свои автопарки. Должны появиться новые маршруты в ЖК «Вересаево», «Скай Парк» и микрорайон Левенцовский.

На существующих маршрутах хотят сделать новые остановки для общественного транспорта. Продолжится работа по созданию выделенных полос.

Ранее стало известно, что китайские автобусы могут закупить для Ростова-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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