В 2023 году хотят приобрести 15 электробусов, в 2024 — 5 единиц транспорта. Кроме того, возведут шесть зарядочных комплексов.
Вместе с этим в следующем году перевозчики будут обновлять свои автопарки. Должны появиться новые маршруты в ЖК «Вересаево», «Скай Парк» и микрорайон Левенцовский.
На существующих маршрутах хотят сделать новые остановки для общественного транспорта. Продолжится работа по созданию выделенных полос.
Ранее стало известно, что китайские автобусы могут закупить для Ростова-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.