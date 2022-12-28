rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области 40-летняя мачеха два месяца совращала пасынка-пятиклассника

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI
В Ростовской области 40-летняя мачеха совратила пасынка-пятиклассника
Уголовное дело заведено в отношении 40-летней жительницы Ростовской области, подозреваемой в совращении малолетнего, пишут СМИ.

В Ростовской области расследуется дело о совращении несовершеннолетнего. Потерпевшим по нему проходит 12-летний ученик 5-го класса. «Комcомольская пpавда» пишет, что подозреваемой в интимных отношениях с несовершеннолетним является его 40-летняя мачеха.

Родители ребенка находились в разводе. Мальчик жил с матерью, однако часто гостил у отца и мачехи. Те нередко выпивали. После своеобразных застолий глава семейства крепко засыпал, а мачеха с пасынком оставались наедине. В один из вечером женщина вступила с ребенком в интимные отношения. Известно, что они продлились два месяца.

Факт совращения вскрылся матерью пятиклассника. Она увидела в его телефоне недвусмысленные сообщения от мачехи, что та его «любит и очень скучает».

Подросток в Волгодонске совратил двух первоклассниц
Узнать подробнее

Узнав об обвинениях, подозреваемая заявила, что любит ребенка исключительно как пасынка. Однако уголовное дело уже возбуждено. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Официальных подробностей дела от СК РФ по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее в Ростове 16-летняя девушка совратила на лестничной клетке второклассника.

Читайте также:
СК в Ростове проверит информацию о совращении детей в кинотеатреМужчину осудили на 12 лет за совращение девочки из Ростовской областиВ Ростове 16-летняя девушка совратила на лестничной клетке второклассника
#Алина Заярная#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Происшествие#Дети
Подпишитесь
Пенсионерка в Ростове переписала квартиру на чужих людей и умерла странной смертью
Сегодня, 06:03
Ростовского летчика Ярошенко и Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США
Сегодня, 05:09
Ритуальщики заявили, что найдут ростовчанам места на кладбище
Сегодня, 04:19
Водитель автобуса в Ростове-на-Дону попросил переступать спящего на полу мужчину
Вчера, 17:22
Жителя в Ростовской области будут лечить за нападение с ножом на полицейского
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону суд отказал жителям в исках против строительства Западной хорды
Сегодня, 05:49