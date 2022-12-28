В Ростовской области расследуется дело о совращении несовершеннолетнего. Потерпевшим по нему проходит 12-летний ученик 5-го класса. «Комcомольская пpавда» пишет, что подозреваемой в интимных отношениях с несовершеннолетним является его 40-летняя мачеха.
Родители ребенка находились в разводе. Мальчик жил с матерью, однако часто гостил у отца и мачехи. Те нередко выпивали. После своеобразных застолий глава семейства крепко засыпал, а мачеха с пасынком оставались наедине. В один из вечером женщина вступила с ребенком в интимные отношения. Известно, что они продлились два месяца.
Факт совращения вскрылся матерью пятиклассника. Она увидела в его телефоне недвусмысленные сообщения от мачехи, что та его «любит и очень скучает».
Узнав об обвинениях, подозреваемая заявила, что любит ребенка исключительно как пасынка. Однако уголовное дело уже возбуждено. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Официальных подробностей дела от СК РФ по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее в Ростове 16-летняя девушка совратила на лестничной клетке второклассника.