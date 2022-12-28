Родители ребенка находились в разводе. Мальчик жил с матерью, однако часто гостил у отца и мачехи. Те нередко выпивали. После своеобразных застолий глава семейства крепко засыпал, а мачеха с пасынком оставались наедине. В один из вечером женщина вступила с ребенком в интимные отношения. Известно, что они продлились два месяца.