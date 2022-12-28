В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой-«мозгоедом»

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, мужчина вернулся из длительной поездки в Таиланд. Спустя 11 дней после прибытия в Южную Корею он скончался в больнице. У пациента наблюдались тревожные симптомы, поэтому специалисты решили провести дополнительные исследования. Так было выявлено заражение амебой-«мозгоедом».