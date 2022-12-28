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В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой-«мозгоедом»

Вчера, 07:17
Фото: piqsels.com
У пациента, скончавшегося от менингита головного мозга в Южной Корее, выявили инфекцию. Оказалось, что причина смерти — заражение амебой вида Неглерия Фоулера, которая поедает человеческий мозг.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, мужчина вернулся из длительной поездки в Таиланд. Спустя 11 дней после прибытия в Южную Корею он скончался в больнице. У пациента наблюдались тревожные симптомы, поэтому специалисты решили провести дополнительные исследования. Так было выявлено заражение амебой-«мозгоедом».

Пути заражения пациента неизвестны. Однако, чаще всего заражение амебой происходит через контакт с грязной водой. Болезнь развивается стремительно, поражая головной мозг человека.

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