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Водитель в Ростове-на-Дону протаранил ехавший в Донецк автобус с 40 пассажирами

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса, который двигался в Донецк, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на проспекте Стачки в дневное время. Водитель Mazda ехал по проспекту и при перестроении врезался в автобус Setra. 

Автобус направлялся в Донецк, в салоне находились около 40 человек. После этого Mazda отбросило на стоящую машину Toyota Rav-4.

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Из-за удара у Mazda вылетело стекло и ударило автомобиль Hyundai. В результате автомобили получили повреждения.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства. 

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