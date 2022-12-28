Происшествие случилось на проспекте Стачки в дневное время. Водитель Mazda ехал по проспекту и при перестроении врезался в автобус Setra.
Автобус направлялся в Донецк, в салоне находились около 40 человек. После этого Mazda отбросило на стоящую машину Toyota Rav-4.
Из-за удара у Mazda вылетело стекло и ударило автомобиль Hyundai. В результате автомобили получили повреждения.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Ранее на Северном обходе Ростова из-за ДТП с двумя фурами перекрыли движение 27 декабря.