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Юрист рассказал, как избавиться от недобросовестного сотрудника

Сегодня, 13:59
Эксперт напомнил, что чаще всего сотрудников увольняют с работы за неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины.

Как рассказал в беседе с News.ru юрист Александр Хаминский, уволить работника по статье может быть непростой задачей, поскольку суды часто выносят решения в пользу уволенных – по причине неправильной квалификации работодателем нарушений и недостаточной фиксации проступков сотрудника.

В то же время, юрист напомнил, что практически все основания для увольнения сотрудников приведены в статье 81 ТК РФ. Среди самых популярных: грубые нарушения трудовой дисциплины (прогулы, уход с рабочего места без уважительной причины), нарушение стандартов охраны труда, появление на работе в нетрезвом виде.

Хищение или растрата тоже могут привести к увольнению, но только после привлечения лица к уголовной или административной ответственности. Еще одним действенным способом избавления от неугодных сотрудников является аттестация, которую они, скорее всего, пройти не смогут. Однако о необходимости проходить аттестацию сотрудников надо предупреждать в момент приема на работу.

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