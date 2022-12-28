Юрист рассказал, как избавиться от недобросовестного сотрудника

Хищение или растрата тоже могут привести к увольнению, но только после привлечения лица к уголовной или административной ответственности. Еще одним действенным способом избавления от неугодных сотрудников является аттестация, которую они, скорее всего, пройти не смогут. Однако о необходимости проходить аттестацию сотрудников надо предупреждать в момент приема на работу.