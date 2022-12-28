Жители Чувашии раньше срока получат пенсии за январь и другие выплаты

Так, информирует infox.ru, пенсии за январь, которые, как правило, появляются на счету до 15 числа, планируют выплатить не позже 30 декабря текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии.
Деньги, которые можно получить через сельские организации почтовой связи, начнут поступать с 5 января 2023 года по графику: 5 января – за 5 и 6 число, 6 – за период с 7 по 9 января. С 10 января деньги будут начислять по стандартному графику.
Что касается городских и сельских отделений почты, 5 января – за 5 и 6 января; 6 – за 7 и 8 января. С 8 января по стандартному графику.