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Жители Чувашии раньше срока получат пенсии за январь и другие выплаты

Сегодня, 17:19
В декабре в Чувашии денежные начисления от ПФР должны поступить раньше, чем обычно. Даты денежных выплат изменились в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Так, информирует infox.ru, пенсии за январь, которые, как правило, появляются на счету до 15 числа, планируют выплатить не позже 30 декабря текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии.

Деньги, которые можно получить через сельские организации почтовой связи, начнут поступать с 5 января 2023 года по графику: 5 января – за 5 и 6 число, 6 – за период с 7 по 9 января. С 10 января деньги будут начислять по стандартному графику.

Что касается городских и сельских отделений почты, 5 января – за 5 и 6 января; 6 – за 7 и 8 января. С 8 января по стандартному графику.

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