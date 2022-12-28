Ростовский фонд, занимающийся поддержкой военнослужащих, участвующих в СВО, отчитался, о своих тратах. На 190 миллионов рублей, собранных жителями региона, были закуплены товары, необходимые бойцам на передовой. Список товаров составлен по заявкам от Минобороны РФ и согласован с попечительским советом фонда.
Отмечается, что общий объем пожертвований, поступивших от жителей Ростовской области, составляет 732 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что детям участников СВО из Ростовской области выплатят по 20 тысяч рублей в 2023 году.