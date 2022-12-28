Ростовский фонд, занимающийся поддержкой военнослужащих, участвующих в СВО, отчитался, о своих тратах. На 190 миллионов рублей, собранных жителями региона, были закуплены товары, необходимые бойцам на передовой. Список товаров составлен по заявкам от Минобороны РФ и согласован с попечительским советом фонда.