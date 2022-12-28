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Жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации

Сегодня, 10:50
Фото: donland.ru
Жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации
На нужды военных, участвующих в СВО, в Ростовской области собрано порядка 190 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Ростовский фонд, занимающийся поддержкой военнослужащих, участвующих в СВО, отчитался, о своих тратах. На 190 миллионов рублей, собранных жителями региона, были закуплены товары, необходимые бойцам на передовой. Список товаров составлен по заявкам от Минобороны РФ и согласован с попечительским советом фонда.

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Отмечается, что общий объем пожертвований, поступивших от жителей Ростовской области, составляет 732 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что детям участников СВО из Ростовской области выплатят по 20 тысяч рублей в 2023 году.

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