При оформлении договора о покупке недвижимости необходимо получить сведения о ней экстренно. Особый интерес представляет официальная информация о состоянии жилого объекта и его правоустанавливающих документах. Пока еще все желающие могут получить сведения о собственнике — сделать это будет невозможно с 2023 г., если владелец сам не предоставит такое разрешение уполномоченным органам. Если документы о принадлежности жилья были утеряны, ситуацию помогут решить только официальные данные из Росеестра, выписка из ЕГРН, включенные в базу. Найти информацию об объекте в ускоренном режиме и убедиться в безопасности сделки по приобретению недвижимости в собственность можно на сайте https://reestr.net/ — актуальность и достоверность сведений, предоставляемых ресурсом гарантирована. Особую ценность предварительная проверка имеет в случае приобретения вторичного жилья. На такие объекты могут быть наложены арест и другие штрафные ограничения. Подделка права собственности — еще одно распространенное явление, обмана поможет избежать сервис проверки данных ЕГРН.