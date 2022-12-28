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Значение оформления выписки из ЕГРН при покупке недвижимости

Сегодня, 07:47
Фото: piqsels.com
Актуальная выписка из ЕГРН — обязательный для проверки документ, необходимый при покупке квартиры. Он содержит информацию о правах собственника и наложенных ранее ограничениях, сведения об объекте недвижимости. Данная процедура позволяет избежать мошенничества.

Список сведений для обязательной проверки

Покупателю жилого объекта следует получить выписку, включающую:

  • его кадастровую стоимость;
  • информацию о прежних владельцах;
  • дату возведения здания и его сдачи в эксплуатацию;
  • фамилию, имя и отчество продавца — настоящего собственника;
  • точный физический адрес местоположения квартиры, условная схема ее размещения на карте;
  • сведения об ипотеке, других долговых обязательств, арестах.

В число других важных для изучения данных входит наличие статуса аварийного жилья, который может автоматически привести к его скорому сносу. Кадастровая стоимость участка земли позволяет узнать, насколько верно начисляются налоги, и вовремя ли они оплачиваются — получить данную информацию можно на сайте https://reestr.net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-nedvijimosti, используя номер или адрес объекта недвижимости. Онлайн-сервис предоставляет быстрый и бесплатный доступ к базе данных — включающую все сведения о квартире или доме. Электронную выписку можно скачать и сохранить на компьютере пользователя.

Ускоренный доступ в базу данных ЕГРН

При оформлении договора о покупке недвижимости необходимо получить сведения о ней экстренно. Особый интерес представляет официальная информация о состоянии жилого объекта и его правоустанавливающих документах. Пока еще все желающие могут получить сведения о собственнике — сделать это будет невозможно с 2023 г., если владелец сам не предоставит такое разрешение уполномоченным органам. Если документы о принадлежности жилья были утеряны, ситуацию помогут решить только официальные данные из Росеестра, выписка из ЕГРН, включенные в базу. Найти информацию об объекте в ускоренном режиме и убедиться в безопасности сделки по приобретению недвижимости в собственность можно на сайте https://reestr.net/ — актуальность и достоверность сведений, предоставляемых ресурсом гарантирована. Особую ценность предварительная проверка имеет в случае приобретения вторичного жилья. На такие объекты могут быть наложены арест и другие штрафные ограничения. Подделка права собственности — еще одно распространенное явление, обмана поможет избежать сервис проверки данных ЕГРН.

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