Банк ЗЕНИТ: 66% россиян откладывают на «подушку безопасности»

85% опрошенных пояснили, что при наличии финансовой стабильности они продолжат откладывать деньги, для 9 % такой уверенности нет, 6 % респондентов и вовсе собираются прекратить откладывать. При этом 70 % опрошенных собираются хранить средства в банках, оставшиеся 30 % для хранения своих сбережений предпочтут другие ресурсы.