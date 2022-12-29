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Банк ЗЕНИТ: 66% россиян откладывают на «подушку безопасности»

Сегодня, 12:56
Фото: Банк ЗЕНИТ
В канун новогодних праздников специалистам Банка ЗЕНИТ стало известно, что 66 % россиян регулярно откладывают деньги, чтобы создать так называемую «подушку безопасности».

Для этих целей жители нашей страны чаще используют классические сберегательные инструменты, к которым можно отнести накопительный счет, вклад и инвестиции. Количество таких людей составило 50% респондентов.

45% опрошенных рассказали, что копят деньги просто «про запас»,  18 % — на покупку недвижимости, 9 % — на отдых, 8 % граждан мечтают о новом автомобиле, столько же процентов респондентов откладывают деньги на ремонт. 7 %  планируют приобрести новую технику, а 5 % — получить качественное образование.

85% опрошенных пояснили, что при наличии финансовой стабильности они продолжат откладывать деньги, для 9 % такой уверенности нет, 6 % респондентов и вовсе собираются прекратить откладывать. При этом 70 % опрошенных собираются хранить средства в банках, оставшиеся 30 % для хранения своих сбережений предпочтут другие ресурсы.

Результаты исследования показали, что 48 % граждан планируют накопить более 1 млн рублей. 32 % россиян довольствуется накоплением в 100 тыс. - 500 тыс. рублей, а 21 % — от 500 тыс. рублей.

Эксперты Банка ЗЕНИТ отмечают, что финансовая подушка безопасности должна составлять от 6 до 12 окладов. По их мнению, этих денег может вполне хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем.

Также, ссылая на результаты опроса, в Банке добавили, что в настоящее время население к инвестициям относится с осторожностью и чаще делает выбор в пользу накопительных  счетов и вкладов.

#Анна Петрова
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