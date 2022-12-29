rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Более 70 старинных зданий отремонтируют в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 09:25
Фото: Rost.Galis/CC BY SA/wikimedia.org
Более 70 старинных зданий отремонтируют в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в следующем году проведут капремонт 73 объектов культурного наследия, сообщили в правительстве региона.

При ремонте сохранят облик зданий и черты стиля, в которых их построили. Работы будут проводить компании, имеющие специальные лицензии. 

Так, приведут в порядок доходные дома  Е. и М. Воротниковых,  С.Ф. Коновалова, Е.М. Стигнеева. Кроме того, отремонтируют систему газоснабжения в 31 здании. 

В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходах
Узнать подробнее

Запланированы ремонты систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Работы проведут в Ростове, Таганроге, Аксае и Новочеркасске. 

Ранее стало известно, что два старинных дома на Нахичевани в Ростове отремонтируют за 28,8 миллионов рублей

Читайте также:
В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходахВ Ростове ученицу гимназии заставили удалить соцопрос о ремонте школыОтключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону днем с 19 и по 25 декабря
#Ремонт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Ростовский летчик Ярошенко возненавидел Coca-Cola после 12 лет в тюрьме США
Сегодня, 07:34
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
Сегодня, 08:37
Мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полису ОМС
Сегодня, 08:06
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
Сегодня, 08:24
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове
Сегодня, 09:30
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13