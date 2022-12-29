При ремонте сохранят облик зданий и черты стиля, в которых их построили. Работы будут проводить компании, имеющие специальные лицензии.
Так, приведут в порядок доходные дома Е. и М. Воротниковых, С.Ф. Коновалова, Е.М. Стигнеева. Кроме того, отремонтируют систему газоснабжения в 31 здании.
Запланированы ремонты систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Работы проведут в Ростове, Таганроге, Аксае и Новочеркасске.
Ранее стало известно, что два старинных дома на Нахичевани в Ростове отремонтируют за 28,8 миллионов рублей