Напомним, что 21 марта на улице Малиновского из-за поврежденной трубы появился фонтан из кипятка. Он бил в окна домов, из-за чего пострадали 14 человек.
Тогда потребовалась эвакуация жильцов дома. Всего затопило 12 квартир и три нежилых помещения, а сумму ущерба оценили в 11 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, теперь его передали в Советский районный суд города. Максимальное наказание составляет три года колонии.
Добавим, что произошедшую коммунальную аварию устранили, а прилегающую территорию благоустроили.