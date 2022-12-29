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Бывшего инженера будут судить за затопленный кипятком дом на Малиновского в Ростове

Сегодня, 07:31
Фото: Администрация Ростова

В Ростове осудят инженера, из-за которого прорвало теплотрассу на улице Малиновского

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего главного инженера теплосетей, из-за залитых кипятком квартир, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что 21 марта на улице Малиновского из-за поврежденной трубы появился фонтан из кипятка. Он бил в окна домов, из-за чего пострадали 14 человек.

Тогда потребовалась эвакуация жильцов дома. Всего затопило 12 квартир и три нежилых помещения, а сумму ущерба оценили в 11 миллионов рублей.

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По факту произошедшего возбудили уголовное дело, теперь его передали в Советский районный суд города. Максимальное наказание составляет три года колонии.

Добавим, что произошедшую коммунальную аварию устранили, а прилегающую территорию благоустроили.

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