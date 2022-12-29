Напомним, что сейчас Резник находится в розыске и может проживать в Грузии. Ранее в отношении него заводили уголовные дела, в том числе по подозрению в распространении ложной информации через Telegram. Она могла касаться директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.
Росфинмониторинг включил журналиста в список террористов и экстремистов. Причины таких мер не раскрывались.
Теперь «Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что Резника заподозрили в призывах к экстремистской деятельности и возбудили еще одно уголовное дело.
«Следователи считают, что Резник оставил в Telegram комментарий о происшествии в Усть-Илимске, когда местный житель выстрелил в военкома», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.