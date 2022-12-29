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Четвертое уголовное дело завели против ростовского журналиста Резника

Сегодня, 10:17
Фото: Скриншот видео канала Сергея Резника
Еще одно уголовное дело завели против ростовского журналиста Резника
Журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник стал фигурантом еще одного уголовного дела, пишут СМИ.

Напомним, что сейчас Резник находится в розыске и может проживать в Грузии. Ранее в отношении него заводили уголовные дела, в том числе по подозрению в распространении ложной информации через Telegram. Она могла касаться директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.

Росфинмониторинг включил журналиста в список террористов и экстремистов. Причины таких мер не раскрывались.

Теперь «Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что Резника заподозрили в призывах к экстремистской деятельности и возбудили еще одно уголовное дело.

«Следователи считают, что Резник оставил в Telegram комментарий о происшествии в Усть-Илимске, когда местный житель выстрелил в военкома», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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