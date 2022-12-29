Напомним, что сейчас Резник находится в розыске и может проживать в Грузии. Ранее в отношении него заводили уголовные дела, в том числе по подозрению в распространении ложной информации через Telegram. Она могла касаться директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.