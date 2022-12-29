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Детей в Ростовской области заставят мыть полы и дежурить в школьных столовых

Сегодня, 11:21
Фото: wrigglytоes.com.аu/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Детей в Ростовской области хотят заставить мыть полы и дежурить в школьных столовых
Трудовым воспитанием школьников в Ростовской области озаботились депутаты, сообщают СМИ.

Депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова рассказала о разработке законопроекта о трудовом воспитании школьников. Он предполагает возвращение в школы дежурств в классах и столовых. Газета «Молот» уточняет, что мытье полов и уборка на столах могут стать прямой обязанностью учащихся.

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Тутова обьясняет необходимость нововведения тем, что чем чаще дети будут трудиться сами, тем больше будут ценить труд других. Также обсуждается идея возрождения школьных производственных бригад, в которых учащихся будут воспитывать как комбайнеров и трактористов. Однако эта инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

Ранее эксперт рассказал об актуальных проблемах в системе образования в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Образование#Дети
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