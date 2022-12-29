Депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова рассказала о разработке законопроекта о трудовом воспитании школьников. Он предполагает возвращение в школы дежурств в классах и столовых. Газета «Молот» уточняет, что мытье полов и уборка на столах могут стать прямой обязанностью учащихся.
Тутова обьясняет необходимость нововведения тем, что чем чаще дети будут трудиться сами, тем больше будут ценить труд других. Также обсуждается идея возрождения школьных производственных бригад, в которых учащихся будут воспитывать как комбайнеров и трактористов. Однако эта инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.
Ранее эксперт рассказал об актуальных проблемах в системе образования в Ростовской области.