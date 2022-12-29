Тутова обьясняет необходимость нововведения тем, что чем чаще дети будут трудиться сами, тем больше будут ценить труд других. Также обсуждается идея возрождения школьных производственных бригад, в которых учащихся будут воспитывать как комбайнеров и трактористов. Однако эта инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.