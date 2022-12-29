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Движение перекроют на 339-я Стрелковая Дивизия в Ростове-на-Дону с 20 января

Сегодня, 07:55
Фото: rostov-gorod.ru
Движение перекроют на 339-я Стрелковая Дивизия в Ростове-на-Дону с 20 января
В Ростове-на-Дону в следующем году ограничат движение транспорта в части улицы 339-я Стрелковая Дивизия, сообщили в мэрии.

Причиной являются работы на тепловой магистрали. Из-за этого нельзя будет проехать от улицы 339-я Стрелковая Дивизия в районе строения №15 до Малиновского.

Ограничения продлятся с 20 января по 31 мая 2023 года. Поэтому водителям стоит это учитывать во время составления маршрутов. 

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Добавим, что в следующем году в городе продолжится развитие транспортной системы. Так, в три микрорайона в Ростове-на-Дону запустят новые автобусные маршруты.

Кроме того, планируется закупить 15 электробусов.  Вместе с этим появятся новые остановки.

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#Илья Протвинов#Движение#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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