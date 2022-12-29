Причиной являются работы на тепловой магистрали. Из-за этого нельзя будет проехать от улицы 339-я Стрелковая Дивизия в районе строения №15 до Малиновского.
Ограничения продлятся с 20 января по 31 мая 2023 года. Поэтому водителям стоит это учитывать во время составления маршрутов.
Добавим, что в следующем году в городе продолжится развитие транспортной системы. Так, в три микрорайона в Ростове-на-Дону запустят новые автобусные маршруты.
Кроме того, планируется закупить 15 электробусов. Вместе с этим появятся новые остановки.