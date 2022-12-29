Антимонопольщики получили соответствующее ходатайство. В результате просьба была удовлетворена.
«Сделка поможет поддержать российского производителя вина. Она не станет причиной ограничения конкуренции на этом рынке», — сказано в сообщении.
Добавим, что покупатель занимается управлением инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами. Продавец является крупным винодельческим предприятием.
Стоимость сделки не раскрывается.
В конце ноября стало известно, что у «Цимлянских вин» сменился владелец.