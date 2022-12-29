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ФАС разрешила московской фирме купить 50% акций «Цимлянских вин»

Сегодня, 11:49
Фото: Стивен Д. Джонсен/CC BY SA 3.0 / wiki
ФАС разрешила московской фирме купить 50% акций «Цимлянских вин»
Компании «АПЕКС Менеджмент» разрешил приобрести 50% акций предприятия «Цимлянские вина» в Ростовской области, сообщает ФАС.

Антимонопольщики получили соответствующее ходатайство. В результате просьба была удовлетворена.

«Сделка поможет поддержать российского производителя вина. Она не станет причиной ограничения конкуренции на этом рынке», — сказано в сообщении.

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Добавим, что покупатель занимается управлением инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами. Продавец является крупным винодельческим предприятием. 

Стоимость сделки не раскрывается. 

В конце ноября стало известно, что у «Цимлянских вин» сменился владелец.

 

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