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Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти

Сегодня, 06:13
Фото: marines.mil/CC0/wikimedia.org
Ростовская гадалка предсказала подвижки во власти города в 2023 году
Ростов ждут климатические изменения и новые люди во власти, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовская гадалка Регина Шарт

Редакция RostovGazeta скептически относится к различного рода гаданиям, но мы все же попросили ведунью Регину Шарт заглянуть в недалекое будущее и рассказать, что ждет Ростов в 2023 году. 

По ее словам, ситуация на конец 2022 года в городе стабильная, он процветает.
«Дальше у нас Четверка жезлов, это значит, что не все цели будут достигнуты сразу, придется приложить усилия. А Двойка жезлов советует составить конкретный план действий, без него ничего не получится», — говорит гадалка.

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В этом году, по словам собеседницы, было принято решение, которое навсегда изменит Ростов и сотрет с его лица прошлое. Уж не о масштабном ли сносе исторических зданий говорит Регина?

«В будущем предстоит период обновления. А еще через 5-6 лун видно угрозу с воздуха. Город ждет климатическое событие, которое скажется на будущем», — предупреждает Шарт.

Кроме того, в Короле кубков гадалка увидела, что во властные структуры Ростова нагрянет новый человек, личность, обладающая большим авторитетом.

Редакция просит читателей с долей юмора и скепсиса относиться к словам спикера. 

Ранее RostovGazeta писала о том, почему ростовчане не смогут дождаться снега в декабре 2022 года.

 

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