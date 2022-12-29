Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти

Редакция RostovGazeta скептически относится к различного рода гаданиям, но мы все же попросили ведунью Регину Шарт заглянуть в недалекое будущее и рассказать, что ждет Ростов в 2023 году.
По ее словам, ситуация на конец 2022 года в городе стабильная, он процветает.
«Дальше у нас Четверка жезлов, это значит, что не все цели будут достигнуты сразу, придется приложить усилия. А Двойка жезлов советует составить конкретный план действий, без него ничего не получится», — говорит гадалка.
В этом году, по словам собеседницы, было принято решение, которое навсегда изменит Ростов и сотрет с его лица прошлое. Уж не о масштабном ли сносе исторических зданий говорит Регина?
«В будущем предстоит период обновления. А еще через 5-6 лун видно угрозу с воздуха. Город ждет климатическое событие, которое скажется на будущем», — предупреждает Шарт.
Кроме того, в Короле кубков гадалка увидела, что во властные структуры Ростова нагрянет новый человек, личность, обладающая большим авторитетом.
Редакция просит читателей с долей юмора и скепсиса относиться к словам спикера.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему ростовчане не смогут дождаться снега в декабре 2022 года.