Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти

По ее словам, ситуация на конец 2022 года в городе стабильная, он процветает.

«Дальше у нас Четверка жезлов, это значит, что не все цели будут достигнуты сразу, придется приложить усилия. А Двойка жезлов советует составить конкретный план действий, без него ничего не получится», — говорит гадалка.