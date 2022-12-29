Генеральным партнером ФК «Чайка» стал банк «Центр-инвест»

Стороны сосредоточат внимание на сотрудничестве с Академией имени И. П. Чайки. Лого банка появится на форме команд академии 2007 и 2008 годов рождения, которые будут в новом сезоне играть в первенстве юношеской футбольной лиги. Кроме того, в 2023 году банк и клуб запускают программу по повышению финансовой грамотности будущих звезд футбола.
На более ранних этапах сотрудничества банка и клуба была выпущена уникальная «Карта болельщика». Она одновременно является и финансовым инструментом, и допуском к программе лояльности клуба.
Как отметила председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова, для банка очень важна социальная составляющая бизнеса. Поддержка футбольной академии вписывается в принципы повестки банка в области устойчивого развития и внедрения принципов ЗОЖ среди юных россиян. Взаимодействие с «Чайкой» — это не просто спортивный проект регионального уровня, но и вклад в будущее Российской Федерации в целом.
Гендиректор ФК «Чайка» Максим Пономарёв отметил расширение сотрудничества по разным направлениям. Одно из них — поддержка академии, которая за три года показала стремительный прогресс. Уже в дебютном сезоне молодые футболисты стали чемпионами в юношеской футбольной лиге. В будущем ребята могут стать профессиональными спортсменами, представляющими родную область. Что касается взаимодействия с банком, то это не просто возможности для развития — это стабильность и финансовая уверенность.