Генеральным партнером ФК «Чайка» стал банк «Центр-инвест»

Гендиректор ФК «Чайка» Максим Пономарёв отметил расширение сотрудничества по разным направлениям. Одно из них — поддержка академии, которая за три года показала стремительный прогресс. Уже в дебютном сезоне молодые футболисты стали чемпионами в юношеской футбольной лиге. В будущем ребята могут стать профессиональными спортсменами, представляющими родную область. Что касается взаимодействия с банком, то это не просто возможности для развития — это стабильность и финансовая уверенность.