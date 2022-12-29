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Генеральным партнером ФК «Чайка» стал банк «Центр-инвест»

Сегодня, 19:00
«Чайку» и «Центр-инвест» связывают достаточно тесные партнерские отношения, которые продолжат развиваться и в наступающем году. Так, в 2023-м игроки клуба будут носить на форме логотип банка на чемпионате России. Помимо этого, символика банка будет представлена на стадионе во время домашних игр кома

Стороны сосредоточат внимание на сотрудничестве с Академией имени И. П. Чайки. Лого банка появится на форме команд академии 2007 и 2008 годов рождения, которые будут в новом сезоне играть в первенстве юношеской футбольной лиги. Кроме того, в 2023 году банк и клуб запускают программу по повышению финансовой грамотности будущих звезд футбола.

На более ранних этапах сотрудничества банка и клуба была выпущена уникальная «Карта болельщика». Она одновременно является и финансовым инструментом, и допуском к программе лояльности клуба.

Как отметила председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова, для банка очень важна социальная составляющая бизнеса. Поддержка футбольной академии вписывается в принципы повестки банка в области устойчивого развития и внедрения принципов ЗОЖ среди юных россиян. Взаимодействие с «Чайкой» — это не просто спортивный проект регионального уровня, но и вклад в будущее Российской Федерации в целом.

Гендиректор ФК «Чайка» Максим Пономарёв отметил расширение сотрудничества по разным направлениям. Одно из них — поддержка академии, которая за три года показала стремительный прогресс. Уже в дебютном сезоне молодые футболисты стали чемпионами в юношеской футбольной лиге. В будущем ребята могут стать профессиональными спортсменами, представляющими родную область. Что касается взаимодействия с банком, то это не просто возможности для развития — это стабильность и финансовая уверенность.

 

#Анна Петрова
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