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Posted 29 декабря 2022, 12:46

Published 29 декабря 2022, 12:46

Modified 29 декабря 2022, 19:17

Updated 29 декабря 2022, 19:17

Глава донского Минздрава Кобзев нашел виноватых в скандале с выплатами медсестрам

29 декабря 2022, 12:46

Глава донского минздрава Кобзев прокомментировал скандал с выплатами медсёстрам

Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировал возмущения медработников об отсутствии обещанных выплат, пишут СМИ.

На днях медсестры ЦГБ Каменка Ростовской области пожаловались на маленькие предновогодние выплаты. Они заявили, что врачи в медучреждении получили от правительства Ростовской области до 100 тысяч рублей, санитарки — до 80 тысяч рублей, а медсестрам заплатили не больше 10 тысяч рублей. Медработницы утверждают, что трудились не меньше своих коллег.

Старшая медсестра в ответ на возмущения заявила, что медсестры якобы не выполнили некую дорожную карту, о которой ранее не сообщалось. Однако ее удалось выполнить санитаркам, которых почти в 10 раз меньше. Главврач ЦГБ ситуацию с пропавшими выплатами предпочел не комментировать.

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Однако не остался в стороне министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. Он объяснил, что деньги, о которых идет речь, это не премия и не стимулирующая выплата, а целевая субсидия от государства, выделенная для выравнивания зарплат медперсонала.

По словам Кобзева, разница зарплат у врачей и медсестер небольшая, поэтому они и получили меньше всех. У санитарок и врачей, наоборот, большой разрыв в оплате труда, поэтому их субсидия оказалось значительной.

Donnews приводит слова министра о том, что виновником скандала, по всей видимости, является главврач ЦГБ Каменка. Кобзец полагает, что если руководитель неправильно разъясняет порядок субсидий, то затем вспыхивают подобные возмущения его сотрудников.

Ранее Юрий Кобзев анонсировал рост зарплат медиков в Ростовской области в 2023 году.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Здравоохранение
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