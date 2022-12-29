В соцсетях горожане рассказали о вспыхнувшей машине дорожных служб. Они разместили видео, показав открытое пламя на транспорте.
Эту ситуацию прокомментировали в региональном УМЧС. Им поступил сигнал, что на проспекте Буденновский, 60 вспыхнул «КамАЗ».
В управлении добавили, что сообщение оказалось ложным. Ростовчане рассказали, что машину потушили самостоятельно.
Ранее пенсионер пострадал при взрыве самогонного аппарата в Ростове-на-Дону днем 28 декабря.
До этого корпус воинской части 150-й мотострелковой дивизии сгорел в Ростовской области.