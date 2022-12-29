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Грузовик дорожных рабочих загорелся в центре Ростова-на-Дону утром 29 декабря

Сегодня, 10:18
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Грузовик дорожных рабочих загорелся в центре Ростова-на-Дону утром 29 декабря
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновский загорелся грузовой автомобиль дорожных служб, сообщили местные жители.

В соцсетях горожане рассказали о вспыхнувшей машине дорожных служб. Они разместили видео, показав открытое пламя на транспорте.

Эту ситуацию прокомментировали в региональном УМЧС. Им поступил сигнал, что на проспекте Буденновский, 60 вспыхнул «КамАЗ».

Грузовик дорожных рабочих загорелся в центре Ростова-на-Дону утром 29 декабря
Видео: ТГ канал "Это Ростов!"
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В управлении добавили, что сообщение оказалось ложным. Ростовчане рассказали, что машину потушили самостоятельно. 

Ранее пенсионер пострадал при взрыве самогонного аппарата в Ростове-на-Дону днем 28 декабря. 

До этого корпус воинской части 150-й мотострелковой дивизии сгорел в Ростовской области.

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