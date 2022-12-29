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Климатолог Иошпа объяснил, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее

Сегодня, 06:09
Фото: ChBaltes / wikimedia.org
Почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее
Климатолог ЮФУ Александр Иошпа сообщил RostovGazeta об изменениях циркуляции атмосферы, которые привели к небольшому потеплению температуры воздуха зимой в Ростове.

С каждым годом зима в донской столице не перестает удивлять ростовчан. И хотя Новый год вызывает ожидание крепкого мороза и пушистого снега, в этом году в Ростове это вряд ли произойдет.

Синоптики уже предупредили, что температура воздуха в Ростове на новогоднюю ночь составит около нуля. А днем и вовсе может достигнуть пяти градусов тепла.

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Потепление зимой климатолог объясняет изменением циркуляции в атмосфере.

«Больший заток воздуха идет с запада и юго-запада», - отмечает Александр Иошпа.

Спикер разъясняет, что с запада к нам приходит атлантический воздух.

«Земля остывает быстро, и в холодное время года она намного холоднее. А Атлантический океан — медленнее. Он не замерзает зимой. Поэтому оттуда и идет теплый влажный воздух», - добавляет собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой будет зима в Ростове.

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