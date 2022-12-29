С каждым годом зима в донской столице не перестает удивлять ростовчан. И хотя Новый год вызывает ожидание крепкого мороза и пушистого снега, в этом году в Ростове это вряд ли произойдет.
Синоптики уже предупредили, что температура воздуха в Ростове на новогоднюю ночь составит около нуля. А днем и вовсе может достигнуть пяти градусов тепла.
Потепление зимой климатолог объясняет изменением циркуляции в атмосфере.
«Больший заток воздуха идет с запада и юго-запада», - отмечает Александр Иошпа.
Спикер разъясняет, что с запада к нам приходит атлантический воздух.
«Земля остывает быстро, и в холодное время года она намного холоднее. А Атлантический океан — медленнее. Он не замерзает зимой. Поэтому оттуда и идет теплый влажный воздух», - добавляет собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, какой будет зима в Ростове.