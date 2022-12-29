Министр природы России Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» решил исполнить мечту семилетнего Глеба Богатырева из Ростовской области. Мальчик попросил дать ему возможность погладить настоящего пингвина.
Министр напомнил школьнику, что пингвины живут в Антарктиде. Чтобы их погладить, нужно быть полярником. Однако небольшая группа пингвинов обитает в Московском зоопарке, куда Козлов и пообещал сводить мальчика.
Ранее сообщалось, что ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей.