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Министр природы РФ исполнит желание семилетнего ростовчанина погладить пингвина

Сегодня, 13:43
Фото: Дэйв Моррис/CC BY SA / flickr.com
Министр природы исполнит желание семилетнего ростовчанина погладить пингвина
Глава Минприроды России Александр Козлов решил исполнить новогоднюю мечту семилетнего ростовчанина, сообщается на сайте ведомства.

Министр природы России Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» решил исполнить мечту семилетнего Глеба Богатырева из Ростовской области. Мальчик попросил дать ему возможность погладить настоящего пингвина.

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Министр напомнил школьнику, что пингвины живут в Антарктиде. Чтобы их погладить, нужно быть полярником. Однако небольшая группа пингвинов обитает в Московском зоопарке, куда Козлов и пообещал сводить мальчика. 
 
Ранее сообщалось, что ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей.
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