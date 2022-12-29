rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полису ОМС

Сегодня, 08:06
Фото: mil.ru
Мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полису ОМС
Действие полисов обязательного медицинского страхования для жителей Ростовской области и других российских регионов, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет приостановлено, сообщается на сайте Объясняем.РФ.

На сайте уточнили, что действие полиса ОМС приостанавливается для граждан, как только они поступили на военную службу. «С момента призыва на военную службу медицинское обслуживание военнослужащего осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемого Минобороны», — сказано в сообщении.

Раненного на СВО мобилизованного задержали в Ростове с боевыми сюрикенами и кастетом
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что мобилизованные смогут получать бесплатные квоты на лечение бесплодия и хранение спермы в криобанке.

Также дети участвующих в СВО жителей Ростовской области  смогут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

 

Читайте также:
В Ростовской области дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть летомГотовятся новые меры поддержки мобилизованных и членов их семейВ Ростове мобилизовали больше 1000 мужчин, а на Дону утренники пройдут без родителей
#Анна Петрова#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовский летчик Ярошенко возненавидел Coca-Cola после 12 лет в тюрьме США
Сегодня, 07:34
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
Сегодня, 08:37
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
Сегодня, 08:24
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове
Сегодня, 09:30
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13