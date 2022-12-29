На сайте уточнили, что действие полиса ОМС приостанавливается для граждан, как только они поступили на военную службу. «С момента призыва на военную службу медицинское обслуживание военнослужащего осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемого Минобороны», — сказано в сообщении.