На сайте уточнили, что действие полиса ОМС приостанавливается для граждан, как только они поступили на военную службу. «С момента призыва на военную службу медицинское обслуживание военнослужащего осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемого Минобороны», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что мобилизованные смогут получать бесплатные квоты на лечение бесплодия и хранение спермы в криобанке.
Также дети участвующих в СВО жителей Ростовской области смогут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.