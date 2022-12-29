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На Новый год ростовчане не останутся без автобусов и врачей, а детям грозят дежурства

Сегодня, 15:05
Фото: John Robert McPherson/CC BY SA / Wikimedia.org
На Новый год ростовчане не останутся без автобусов и врачей, а детям грозит дежурство
Жителям Ростова рассказали о работе общественного транспорта и медучреждений в новогодние праздники, а школьников в Ростовской области предупредили о возврате дежурств в столовых и обязательной уборки в классе.

Работа больниц в Ростове в Новый год

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заверил, что во время новогодних праздников в поликлиниках города будут доступны кабинеты неотложной помощи. Обратиться туда можно с 31 декабря по 9 января. Также в эти даты будут работать прививочные кабинеты.

Во всех медучреждения Ростова в праздничные дни назначены дежурные администраторы. Узнать из контакты можно в самих поликлиниках и больницах.

Экстренная помощь ростовчанам будет оказываться в круглосуточном режиме. Врачебные бригады будут дежурить в стационарах и роддомах.

Также в праздники предусмотрена работа травмпунктов для детей и взрослых.  

Фото: 1MI
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
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Работа общественного транспорта в Ростове в Новый год

Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко доложил о работе общественного транспорта в городе в праздничные дни. Выяснилось, что автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Такой режим работы продлится с 31 декабря по 8 января.

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта продлят до 01.00 мск. В Рождество автобусы будут ходить до 03.00 мск.
 
Всего в праздничные дни на маршруты выйдет 250 единиц пассажирского транспорта.
Фото: Janusz Jakubowski/CC BY SA/wiki
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
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Трудовое воспитание ростовских школьников 

СМИ сообщают, что депутаты Госдумы РФ озаботились трудовым воспитание школьников. Соответствующий законопроект уже находится на этапе разработке.

Его идею поддержала народная избранница от Ростовской области Лариса Тутова. Она уточнила, что новый законопроект предполагает возврат к дежурствам в классах и столовых. Мытье полов, уборка со стола могут стать обязанностью для школьников.

Тутова считает, что принять законопроект необходимо, так как, только трудясь самостоятельно, дети смогут больше ценить труд других людей. Также депутаты обсуждают возможность возвращения школьных производственных бригад, существовавших в свое время в ССЫР. Там дети могли обучаться, например, на трактористов и комбайнеров. Однако принятие такого закона потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России. 

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дети
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