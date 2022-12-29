Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заверил, что во время новогодних праздников в поликлиниках города будут доступны кабинеты неотложной помощи. Обратиться туда можно с 31 декабря по 9 января. Также в эти даты будут работать прививочные кабинеты.
Во всех медучреждения Ростова в праздничные дни назначены дежурные администраторы. Узнать из контакты можно в самих поликлиниках и больницах.
Экстренная помощь ростовчанам будет оказываться в круглосуточном режиме. Врачебные бригады будут дежурить в стационарах и роддомах.
Также в праздники предусмотрена работа травмпунктов для детей и взрослых.
Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко доложил о работе общественного транспорта в городе в праздничные дни. Выяснилось, что автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Такой режим работы продлится с 31 декабря по 8 января.
СМИ сообщают, что депутаты Госдумы РФ озаботились трудовым воспитание школьников. Соответствующий законопроект уже находится на этапе разработке.
Его идею поддержала народная избранница от Ростовской области Лариса Тутова. Она уточнила, что новый законопроект предполагает возврат к дежурствам в классах и столовых. Мытье полов, уборка со стола могут стать обязанностью для школьников.
Тутова считает, что принять законопроект необходимо, так как, только трудясь самостоятельно, дети смогут больше ценить труд других людей. Также депутаты обсуждают возможность возвращения школьных производственных бригад, существовавших в свое время в ССЫР. Там дети могли обучаться, например, на трактористов и комбайнеров. Однако принятие такого закона потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России.