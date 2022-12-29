Тутова считает, что принять законопроект необходимо, так как, только трудясь самостоятельно, дети смогут больше ценить труд других людей. Также депутаты обсуждают возможность возвращения школьных производственных бригад, существовавших в свое время в ССЫР. Там дети могли обучаться, например, на трактористов и комбайнеров. Однако принятие такого закона потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России.