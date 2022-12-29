«Их уничтожали как раз за то, что именно Ульянов был инициатором проведения в жизнь этой самой фальшивки „Украина — не Россия“. И напоминание о том, что именно большевики провели „принудительную украинизацию“ юга-запада Руси, начисто опровергает мифы, стоящие в основе идеи независимости Украины», — резюмирует депутат.