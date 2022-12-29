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Одессит Вассерман не поддержал идею перенести снесенный памятник Екатерине в Ростов

Сегодня, 12:46
Фото: Tohma/CC BY SA/flickr.com
Одессит Вассерман не поддержал идею перенести снесенный памятник Екатерине в Ростов
Ростов может устанавливать свои памятники. А демонтированный памятник Екатерине II необходимо восстановить в Одессе одновременно с восстановлением русской сущности, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам депутата, уничтожение памятника Екатерине II в Одессе можно расценивать как преступление против самой нашей истории.

«Но поскольку вся Украина выстроена вокруг фальшивки «Украина — не Россия», то для того чтобы оправдать эту фальшивку, им приходится уничтожать историю, которая вполне однозначно доказывает лживость этого утверждения», - отмечает Анатолий Вассерман.

Депутат подчеркивает, что история Украины выстроена на отказе от своей истории. И подобных преступлений — сноса исторических памятников, в ее арсенале много.

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Спикер напоминает, что государственный переворот в 2013 году на Украине начался  с уничтожения памятников Ленину и его сподвижникам.

«Их уничтожали как раз за то, что именно Ульянов был инициатором проведения в жизнь этой самой фальшивки „Украина — не Россия“. И напоминание о том, что именно большевики провели „принудительную украинизацию“ юга-запада Руси, начисто опровергает мифы, стоящие в основе идеи независимости Украины», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что активисты Дона поддержали перенос памятника Екатерине II из Одессы в Ростов. 

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