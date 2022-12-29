По словам депутата, уничтожение памятника Екатерине II в Одессе можно расценивать как преступление против самой нашей истории.
«Но поскольку вся Украина выстроена вокруг фальшивки «Украина — не Россия», то для того чтобы оправдать эту фальшивку, им приходится уничтожать историю, которая вполне однозначно доказывает лживость этого утверждения», - отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат подчеркивает, что история Украины выстроена на отказе от своей истории. И подобных преступлений — сноса исторических памятников, в ее арсенале много.
Спикер напоминает, что государственный переворот в 2013 году на Украине начался с уничтожения памятников Ленину и его сподвижникам.
«Их уничтожали как раз за то, что именно Ульянов был инициатором проведения в жизнь этой самой фальшивки „Украина — не Россия“. И напоминание о том, что именно большевики провели „принудительную украинизацию“ юга-запада Руси, начисто опровергает мифы, стоящие в основе идеи независимости Украины», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что активисты Дона поддержали перенос памятника Екатерине II из Одессы в Ростов.