В Новый год, как правило, люди не только веселятся, но и подспудно подводят итоги прошлого года. Если в этом случае в сознании возникают неудобные воспоминания, выпивший человек может выместить свое недовольство на окружающих. Поэтому эксперты не исключают в новогоднюю ночь рост числа неадекватных поступков.
«Это связано с социальным положением, с социальной средой. Люди становятся злыми, а нахлынувшие чувства обостряет алкоголь», - отмечает Амурхан Яндиев.
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