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Поймавший Чикатило следователь предупредил о неадекватах на Новый год в Ростове

Сегодня, 04:33
Фото: fivedollarones/CC BY 2.0 / flickr.com
Ростовчан предупредили о неадекватах на Новый год в Ростове
На фоне чрезмерного употребления алкоголя в новогоднюю ночь в Ростове не исключено увеличение числа неадекватных поступков, сообщил RostovGazeta следователь, который поймал Чикатило, адвокат Амурхан Яндиев.

В Новый год, как правило, люди не только веселятся, но и подспудно подводят итоги прошлого года. Если в этом случае в сознании возникают неудобные воспоминания, выпивший человек может выместить свое недовольство на окружающих. Поэтому эксперты не исключают в новогоднюю ночь рост числа неадекватных поступков.

 

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«Это связано с социальным положением, с социальной средой. Люди становятся злыми, а нахлынувшие чувства обостряет алкоголь», - отмечает Амурхан Яндиев.

Ранее RostovGazeta выясняла, как Новый 2023 год пережить без стресса. Как правильно подготовиться к празднику и даже похудеть за считанные дни. 

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