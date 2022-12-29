В Новый год, как правило, люди не только веселятся, но и подспудно подводят итоги прошлого года. Если в этом случае в сознании возникают неудобные воспоминания, выпивший человек может выместить свое недовольство на окружающих. Поэтому эксперты не исключают в новогоднюю ночь рост числа неадекватных поступков.