РЭО подвел итоги облета мусорных полигонов дронами

"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много - более 2400", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что чаще всего на полигонах были зафиксированы отсутствие дезинфицирующих ванн, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход мусора и фильтрата за границы отведенного участка. Глава РЭО также подчеркнул, что надзорные органы и органы местного самоуправления решат, что делать с нарушителями.