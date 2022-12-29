Автор рассказал об образовавшейся большой луже на проезжей части. Сюда приехали дорожники и стали проводить ремонт.
«Наверное, это какой-то особый асфальт, который надо обязательно в лужи укладывать», — интересуется ростовчанин.
Пользователи в комментариях написали, что проводить работы в таких условиях нельзя.
«Это быстрорастворимый асфальт — к весне его уже не будет», — пошутили ростовчане.
«А надо ждать, когда там яма метровая будет? Зиму отстоит и новый положат, в чем проблема», — заявили горожане.
Ранее мусоровоз в Ростове застрял в яме, образовавшейся от прорыва воды.