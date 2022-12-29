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Ростовчане заявили об уложенном в лужи асфальте днем 28 декабря

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на одной из улиц асфальт укладывали в лужи, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Автор рассказал об образовавшейся большой луже на проезжей части. Сюда приехали дорожники и стали проводить ремонт.

«Наверное, это какой-то особый асфальт, который надо обязательно в лужи укладывать», — интересуется ростовчанин.

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Пользователи в комментариях написали, что проводить работы в таких условиях нельзя.

«Это быстрорастворимый асфальт — к весне его уже не будет», — пошутили ростовчане.

«А надо ждать, когда там яма метровая будет? Зиму отстоит и новый положат, в чем проблема», — заявили горожане.

Ранее мусоровоз в Ростове застрял в яме, образовавшейся от прорыва воды.

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#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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