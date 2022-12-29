Ростовская область оказалась в рейтинге самых трезвых регионов России. Субъект поместили на 8-е место. Сообщается, что рейтинг составлялся на основе мониторинга продаж спиртного. Лидирующие места в топе трезвости отошло Республике Чечня, Дагестан и Ингушетия. Однако там местные жители в большинстве своем не употребляют алкоголь из религиозных соображений.
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев считает, что такого результата региону удалось добиться благодаря эффективной антиалкогольной политике. Глава Минздрава рассказал, что в области людям с алкоголизмом оказывают адресную наркологическую помощь. Сейчас на диспансерном наблюдении находятся около 35 тысяч человек.
Ранее нарколог Виталий Холдин напомнил, что алкоголь усугубляет стресс и тревогу.