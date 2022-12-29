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Ростовский летчик Ярошенко возненавидел Coca-Cola после 12 лет в тюрьме США

Сегодня, 07:34
Фото: Unsplash
Ростовский летчик Ярошенко возненавидел Coca-Cola после 12 лет в тюрьме США
Летчик из Ростовской области Константин Ярошенко заявил, что после 12 лет в тюрьме США возненавидел американские товары.

Напомним, что Ярошенко была задержан в Либерии в 2010 году, после чего передали в США. Его приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в распространении наркотиков. 

В этом год Ярошенко удалось обменять и его вернули на родину. Теперь он является зампредом комиссии в Общественной палате РФ. 

Сейчас в интервью изданию Dоn24 Ярошенко рассказал, что для него все американское является вражеским. По его словам, он возненавидел все, что связано с Америкой.

«Дочь приобрела мне iPhone, а он же вражеский. Как и Pepsi или Coca-Cola. Их я больше не употребляю. Это принципиально», — заявил собеседник.

Он добавил, что от влияния США нужно избавляться.

 

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