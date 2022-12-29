Как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники

Попасть в них можно с 31 декабря по 9 января. В это время будут работать и прививочные кабинеты.
Во всех медорганизациях назначили дежурных администраторов. Узнать контакты можно в самих учреждениях.
Круглосуточно будут оказывать экстренную помощь людям. Организуют дежурство 24 часа в сутки врачебных бригад в стационарах и роддомах.
«Для пациентов с травмами организуют работу травмпунктов. Так, взрослых будут принимать по пяти адресам, а детей — по двум», — уточнил Логвиненко.
Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год.