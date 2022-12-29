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Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники

Сегодня, 08:24
Фото: donland.ru
Как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
В Ростове-на-Дону во время новогодних праздников в поликлиниках будут доступны кабинеты неотложной помощи, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Попасть в них можно с 31 декабря по 9 января. В это время будут работать и прививочные кабинеты. 

Во всех медорганизациях назначили дежурных администраторов. Узнать контакты можно в самих учреждениях. 

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Круглосуточно будут оказывать экстренную помощь людям. Организуют дежурство 24 часа в сутки врачебных бригад в стационарах и роддомах.

«Для пациентов с травмами организуют работу травмпунктов. Так, взрослых будут принимать по пяти адресам, а детей — по двум», — уточнил Логвиненко.

Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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