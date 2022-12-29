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Стало известно, как на Новый год будут работать все ростовские торговые центры

Сегодня, 13:20
Фото: donland.ru
Как на Новый год будут работать все ростовские торговые центры
В Ростове-на-Дону торговые центры рассказали, как будут работать во время новогодних праздников.

В ТРК «Горизонт» 161.рy сообщили, что 30 декабря он закроется в 23 часа. На следующий день в него можно будет попасть с 10.00 мск до 18.00.

В первый день 2023 года прийти за покупками в ТЦ не получится, зато днем будет открыт кинотеатр. А уже со второго числа комплекс начнет работать в обычном режиме.

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«Золотой Вавилон» 30 декабря проработает с 10 до 23 часов, 31 декабря — до 18.00. А 1 января станут доступны только кинотеатр и рестораны. В привычный график комплекс вернется 2 января.

Попасть в «Мегамаг» можно 30, 31 декабря, после чего будет выходной. ТЦ снова откроется 2 числа.

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#Илья Протвинов#ТЦ#Новый год#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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