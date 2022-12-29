Накануне в Ростове пожар случился в передвижной мобильной кофейне на улице Таганрогской. Кофейня располагалась минивэне Mitsubishi. Огонь охватил три квадратных метра машины. Ожоги лица и головы получил 20-летний владелец заведения. Сейчас он госпитализирован в больницу.