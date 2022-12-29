В четверг, 29 октября, около 15.01 мск в порту Ростова по адресу улица Шоссейная, 49А произошел пожар. Огонь вспыхнул в рубке теплохода.
Возгорание охватило площадь в 20 квадратных метров. К 15.28 мск огонь удалось локализовать. Информация о полной ликвидации огня еще уточняется.
Данных о пострадавших также пока не поступало.
Накануне в Ростове пожар случился в передвижной мобильной кофейне на улице Таганрогской. Кофейня располагалась минивэне Mitsubishi. Огонь охватил три квадратных метра машины. Ожоги лица и головы получил 20-летний владелец заведения. Сейчас он госпитализирован в больницу.