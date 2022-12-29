В Ростовской области заключили под стражу начальника отдела по борьбе с коррупцией УМВД России по Таганрогу. По данным следствия, весной он узнал, что запланирована проверка в отношении замглавврача онкодиспансера.
Тогда фигурант предложил ему передать взятку в размере 40 миллионов рублей. За это он пообещал, что сотруднику медучреждения смягчат обвинение.
Но борца с коррупцией задержали и арестовали в рамках уголовного дела. СМИ писали, что у него на работе прошли обыски.
В Ростове-на-Дону по подозрению в вымогательстве арестовали блогера Александра Маркина. СМИ писали, что он якобы потребовал от одной из компаний 1,3 миллиона рублей.
За это блогер обещал не публиковать негативную о ней информацию. Сам он вел канал на Youtube под названием «Клуб Патриот», в рамках которой посещал магазины и искал просроченные товары.
Количество подписчиков превысило 130 тысяч. Последний выпуск вышел более двух месяцев назад.
Под домашний арест на два месяца посадили главного архитектора Таганрога Дмитрия Иваненко. Это решение принял городской суд.
По информации следствия, Иваненко 21 октября получил через посредника взятку на сумму 500 тысяч рублей. За это он разрешил ввести в эксплуатацию один из строительных объектов.
После этого архитектора задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
Под домашний арест посадили генерального директора Ростовводоканала Михаила Поркшеева за заключение в 2021 году контракта с ЧОП. Хотя необходимость в дополнительной охране отсутствовала.
Все это привело к необоснованному расходованию денег. Тогда возбудили уголовное дело, а Поркшеева до 16 октября посадили под домашний арест. Больше о нем информации не поступало.
На тот момент ему можно было общаться только с родственниками, следователями и адвокатами. Пользоваться Интернетом ему запрещали.
В начале сентября суд арестовал журналиста Игоря Хорошилова за публичную демонстрацию экстремистской символики. За это он отсидел 10 суток и вышел 20 числа.
Однако Хорошилова сразу же задержали повторно , в этот раз за репост недопустимых материалов. Тогда ему назначили еще 10 суток ареста.
В итоге Хорошилов вышел на свободу 30 сентября. Сам он позже рассказал, что не собирается уезжать из страны, так как сложно начинать жизнь с чистого листа.
Суд избрал арест украинскому боевику Денису Мурыге, который был участником запрещенного в стране нацбатальона. Эту организацию признали экстремистской.
Мурыгу задержали весной и заключили под стражу, где он сейчас и находится. В обвинительном заключении говорится, что в группировку он вступил в 2015 году, где его научили обращаться с оружием.
В данный момент суд рассматривает материалы дела. Согласно данным Росфинмониторинга, Мурыга включен в перечень террористов и экстремистов.
В Ростове-на-Дону лишились свободы 25 человек по делу о вымогательстве денег с водителей сотрудниками ГИБДД. Среди фигурантов дела оказались бывшие и действующие полицейские, а также гражданские лица.
На трассе М-4 «Дон» полицейские фотографировали проезжающие машины, после чего редактировали снимки. На них в итоге получалось будто водители грубо нарушили ПДД.
Фотографии пересылали другим сотрудникам ГИБДД, находящимся чуть дальше. Они останавливали автолюбителей, предъявляли снимки и вымогали деньги.
По некоторым данным, фигуранты могли заработать около 14 миллионов рублей. Часть из них арестовали, остальных посадили под домашний арест.
Пресс-служба Южного окружного военного суда сообщила об аресте замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Ему вменяют растрату денег Минобороны на строительство собственной дачи.
Когда именно он был задержан не раскрывается, но об аресте информация появилась летом. Следствие полагает, что Воронов потратил два миллиона рублей из бюджета Минобороны на строительство дома.
После этого Воронова отправили в следственный изолятор.
В Ростове арестовали заместителя главного врача областного онкодиспансера по подозрению в получении взяток.
Деньги передавали близкие пациентов, чтобы решить вопрос с госпитализацией. Каждый отдавал от 100 тысяч до 160 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела сотрудницу заключили под стражу. Сколько всего она успела получить, не говорилось.
В Ростове-на-Дону суд заочно арестовал бывшую судью Елену Хахалеву, которая находится в розыске по подозрению в мошенничестве. По некоторым данным, она может проживать в Ереване.
Напомним, что Хахалева стала участницей нескольких скандалов. Она прославилась на всю страну в 2017 году после появившейся информации, что на свадьбе ее дочери были Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.
СМИ писали, что диплом Хахалевой может быть поддельным. Ее лишили статуса судьи в 2020 году.
Причиной тогда назвали многочисленные прогулы. Говорилось, что она пропустила 127 рабочих дней, но получала за них деньги.