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Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове

Сегодня, 09:30
Фото: Влад2000Плюс/CC BY SA 2.5 / wikimedia.org
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове

Урабанисты предложили создать музей старых трамваев в Ростове

Эксперты ратуют за сохранение старых уникальных трамваев и депо в Ростове, однако добиться ответов на свои вопросы они не могут, об этом сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Возмущение ростовских урбанистов вызвал отказ в публикации инициативы о создании Музея городского электротранспорта в Ростове на сайте «Активный ростовчанин».

Эксперты недоумевают — на каком основании модератор сайта принял такое решение. Они полагают, что отказ вызван опасениями, что инициатива получит серьезную поддержку.  

«Дело в том, что в Ростове планируется строительство двух новых трамвайных депо. После чего использоваться будут только новые трамваи. Это значит, что старые депо и старые трамваи остаются», - отмечает Артемий Зайцев.

 

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Урбанисты выступают за сохранение старых трамваев в Ростове. А одно из депо они предлагают переделать в Музей городского электротранспорта. 

Такой опыт успешно реализован во многих крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Однако решение об этом надо принимать сейчас.

«Если сейчас не поднять шумиху, то трамвайные депо попросту застроят, а трамваи выбросят. Их негде хранить, негде содержать», - делится мнением Зайцев.

 

Фото: Влад2000Плюс/CC BY SA 2.5 / wikimedia.org
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В департаменте экономики урбанистам сообщили, что старые трамваи готов включить в состав выставочного пространства Музей истории города. Однако в ответе, по словам собеседников, не понятно главное: где будут храниться старые трамваи и передадут ли старые депо музею.

«Вряд ли трамваи поместятся в здании на Московской 72, — констатирует урбанист. — Практика показывает — можно все развалить, а можно сохранить. Так давайте выступать за сохранение старого депо и старых трамваев. Это позволит впоследствии  организовать в столице донского края ретро-маршрут: Вокзал-Станиславского-Буденновский-Горького-Ворошиловский-Станиславского-Вокзал. Его наличие придаст Ростову привлекательную туристическую особенность».

В Управлении культуры Ростова отказались комментировать дальнейшую судьбу старых трамваев и депо. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о «марафоне» прощания со старыми трамваями в Таганроге. 

 

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