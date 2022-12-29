Возмущение ростовских урбанистов вызвал отказ в публикации инициативы о создании Музея городского электротранспорта в Ростове на сайте «Активный ростовчанин».
Эксперты недоумевают — на каком основании модератор сайта принял такое решение. Они полагают, что отказ вызван опасениями, что инициатива получит серьезную поддержку.
«Дело в том, что в Ростове планируется строительство двух новых трамвайных депо. После чего использоваться будут только новые трамваи. Это значит, что старые депо и старые трамваи остаются», - отмечает Артемий Зайцев.
Урбанисты выступают за сохранение старых трамваев в Ростове. А одно из депо они предлагают переделать в Музей городского электротранспорта.
Такой опыт успешно реализован во многих крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Однако решение об этом надо принимать сейчас.
«Если сейчас не поднять шумиху, то трамвайные депо попросту застроят, а трамваи выбросят. Их негде хранить, негде содержать», - делится мнением Зайцев.
В департаменте экономики урбанистам сообщили, что старые трамваи готов включить в состав выставочного пространства Музей истории города. Однако в ответе, по словам собеседников, не понятно главное: где будут храниться старые трамваи и передадут ли старые депо музею.
«Вряд ли трамваи поместятся в здании на Московской 72, — констатирует урбанист. — Практика показывает — можно все развалить, а можно сохранить. Так давайте выступать за сохранение старого депо и старых трамваев. Это позволит впоследствии организовать в столице донского края ретро-маршрут: Вокзал-Станиславского-Буденновский-Горького-Ворошиловский-Станиславского-Вокзал. Его наличие придаст Ростову привлекательную туристическую особенность».
В Управлении культуры Ростова отказались комментировать дальнейшую судьбу старых трамваев и депо. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о «марафоне» прощания со старыми трамваями в Таганроге.