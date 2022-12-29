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Уроженец Ростовской области Сверчков погиб под Лисичанском на СВО

Сегодня, 09:42
Фото: mil.ru
Житель Ростовской области Кирилл Сверчков, по информации СМИ, получил смертельное ранение во время спецоперации.

Издание Rostоv пишет, что Сверчков погиб под Лисичанском во время выполнения боевой задачи. Известно, что ему было 33 года.

«Военнослужащий работал на железной дороге, а в период спецоперации отправился защищать страну. В данный момент уточняются обстоятельства смерти», — сказано в сообщении.

Житель Ростовской области Кирилл Сверчков, по информации СМИ, получил смертельное ранение во время СВО.
Фото: соцсети
Жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации
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Официальной информации о гибели бойца не было, сейчас она выясняется. 

Ранее стало известно, что жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации. Средства пойдут на закупку необходимых им вещей.

 

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#Илья Протвинов#СВО#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
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