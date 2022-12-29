Издание Rostоv пишет, что Сверчков погиб под Лисичанском во время выполнения боевой задачи. Известно, что ему было 33 года.
«Военнослужащий работал на железной дороге, а в период спецоперации отправился защищать страну. В данный момент уточняются обстоятельства смерти», — сказано в сообщении.
Официальной информации о гибели бойца не было, сейчас она выясняется.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации. Средства пойдут на закупку необходимых им вещей.