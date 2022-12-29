rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Уволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в Таганроге

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI

В Таганроге на пост первого замглавы администрации назначат Светлану Камбулову

В Таганроге первым замглавы администрации города станет Светлана Камбулова, прозвучало на пресс-конференции сити-менеджера Михаила Солоницина.

Он рассказал, что будут кадровые перестановки в структурах администрации, которые не дают результата. Но что именно изменится, пока не раскрывается. 

Издание "Ерш" со ссылкой на слова Солоницина пишет, что пост первого замглавы администрации займет Камбулова. В данный момент она выполняет эти обязанности. 

Светлана Камбулова официально стала замглавы администрации Таганрога
Узнать подробнее

«С ней уже провели беседу на эту тему, она согласна занимать этот пост», — уточнил градоначальник.

Напомним, 20 декабря прошлого года Светлана Камбулова была уволена с должности заместителя главы администрации города Ростова. По некоторым данным, это могло быть связано с претензиями к ее работе.

Читайте также:
Светлана Камбулова официально стала замглавы администрации ТаганрогаЖители Ростовской области считают ссылкой назначение Камбуловой в Таганрог
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
Подпишитесь
Климатолог Иошпа объяснил, почему зима в Ростове с каждым годом становится теплее
Сегодня, 06:09
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13
Новый владелец не может получить недостроенный отель «Шератон» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:14
Поймавший Чикатило следователь предупредил о неадекватах на Новый год в Ростове
Сегодня, 04:33
Квоты на хранение спермы в криобанке получат мобилизованные из Ростовской области
Вчера, 18:17
В Ростове-на-Дону распространяют фейки о помощи военным из несуществующего центра
Вчера, 18:05