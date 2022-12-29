Он рассказал, что будут кадровые перестановки в структурах администрации, которые не дают результата. Но что именно изменится, пока не раскрывается.
Издание "Ерш" со ссылкой на слова Солоницина пишет, что пост первого замглавы администрации займет Камбулова. В данный момент она выполняет эти обязанности.
«С ней уже провели беседу на эту тему, она согласна занимать этот пост», — уточнил градоначальник.
Напомним, 20 декабря прошлого года Светлана Камбулова была уволена с должности заместителя главы администрации города Ростова. По некоторым данным, это могло быть связано с претензиями к ее работе.